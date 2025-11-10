Безпілотники поцілили у насосну станцію на території нафтобази.

У ніч на 10 листопада підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) завдали успішного ураження по нафтобазі "Гвардійська", що в селищі Гвардійське Сімферопольського району тимчасово окупованого Криму.

Як повідомили ССО у Telegram, безпілотники поцілили у насосну станцію на території нафтобази. Це вже третє успішне ураження об’єкта Силами спеціальних операцій менше ніж за місяць.

Військові пояснили, що нафтобаза "Гвардійська" є важливим елементом паливо-логістичної системи окупаційної влади в Криму, адже вона відіграє роль у забезпеченні військових об’єктів і транспорту ворожої армії.

"Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Попередній удар по нафтобазі "Гвардійська"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 листопада дрони ССО уразили нафтобазу "Гвардійська". Тоді було знищено резервуар РВС-400. У момент удару він був заповнений.

Водночас у цьому ж районі були уражені два потяги з цистернами на зливо-наливній естакаді. У момент влучання рухомий склад був завантажений нафтопродуктами.

Також дрони ССО уразили кілька нафтобаз та складів ПММ у Сімферополі й околиці, селище Бітумне. Були знищені об’єкти резервуарного парку.

