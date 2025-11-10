До того ж проблеми можуть виникнути з системою навігації, вважає Павло Нарожний.

Заявлена відстань ракети "Фламінго" у 3000 км – цілком реалістична, але у неї є інші проблеми, повʼязані з технологічністю.

Про це в етері Радіо NV сказав Павло Нарожний, засновник Благодійної організації "Реактивна пошта" та військовий експерт.

"Заявлена система навігації інерційна та з коригуванням по GPS. Тобто абсолютно ідентична тій, що стоїть в дронах діпстрайк. В ній використовуються дуже прості технології, наприклад Ardupilot. Це такий прилад, який використовується в дронах для управління всіма рулями й внутрішньою механікою. В ній нема просунутих систем навігації, які є, наприклад, в Томагавках. Ця ракета летить просто по запрограмованій траєкторії - це величезний мінус, тому що ракета велика іна радарі ворога буде помітна однозначно", – сказав Нарожний.

За словами експерта, щоб ракета була менш помітна на на радарах, вона повинна летіти на висоті до 50 м, але навігаційна система "Фламінго" не дозволяє цього робити.

"Вона повинна летіти й знімати відео, приймати на ходу рішення – підняти, опуститися. Вона цього, вочевидь не робить. Як це будуть долати, важко сказати. Можливо, в нас є якісь дуже точні карти місцевості, тоді ми можемо запрограмувати цю траєкторію так, щоб не було дерев, лінії електропередач, будинків" – додав Нарожний.

Водночас він зауважив, що попри простоту, критичних проблем у цій ракеті немає:

"Так, вона дуже проста,зроблена, з матеріалів, які використовуються для виробництва дронів, а не ракет. Але будь-яких проблем з тим, щоб вона змогла долетіти до цілі і її уразити, я не бачу. Звісно, питання буде стояти в кількості цих ракет, які будуть запускатися по цілі".

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що виробництво української ракети Фламінго йде "непогано". Він також зазначив, що масове виробництво цих ракет очікується вже до кінця 2025 року.

Тим часом Independent відзначає, що дальність польоту та бойова частина Фламінго приблизно вдвічі більше за характеристики американських ракет Томагавк. Водночас вартість цих ракет приблизно однакова. Однак головна перевага для України – це те, що вона повністю перебуває у підпорядкуванні Сил оборони України.

