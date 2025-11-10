Карел Колманн тепер працюватиме над квестами "Відьмак 4".

CD Projekt RED посилює команду "Відьмак 4". До студії приєднався Карел Колманн - людина, яка відповідала за хардкорний режим і систему злочинності в Kingdom Come: Deliverance 2. Тепер він обійме посаду старшого дизайнера квестів у The Witcher 4.

Колманн 8 років пропрацював у Warhorse Studios, де розробляв найскладніші ігрові механіки і писав квести. За даними його профілю в LinkedIn, він створив 11 завдань для Kingdom Come 2, включно з усіма діалогами, катсценами та сценаріями.

Друга частина Kingdom Come все ще підтримується, і до кінця року в неї має вийти DLC Mysteria Ecclesiae.

Відео дня

Втім, чекати на "Відьмак 4" доведеться ще довго. Як раніше CD Projekt RED вказувала у фінансових звітах, реліз гри планується не раніше, ніж у 2027 році.

Також нещодавно Анджей Сапковський випустив нову книгу у всесвіті "Відьмака" - "Перехрестя воронів". І, як виявилося, книжка вплине на нову частину гри.

Крім того, завдяки "Відьмак 4" CD Projekt RED стала однією з найдорожчих компаній у Європі. Як повідомляє Bloomberg, інвестори впевнені в неймовірному успіху проєкту.

Вас також можуть зацікавити новини: