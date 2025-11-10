Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Як повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні.

В НАБУ відмічають, що через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася "чорна бухгалтерія" та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. Значна частина операцій, зокрема видача готівки, проводилась за межами України.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", - додали в НАБУ.

Корупція в енергетиці - що відомо

10 листопада НАБУ та САП провели операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ тоді зазначили, що учасники злочинної організації створили масштабну корупційну схему впливу на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.

Також в НАБУ розкрили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

