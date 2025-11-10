Німеччина готує військових медиків до можливої війни, - Bild

Звіт підготовлений 200 експертами, включаючи військовослужбовців та медичних працівників.

Німеччина не готова до можливої війни, в тому числі через недоліки в медичній системі. Про це повідомляє Bild.

Бундесвер підготував спеціальний звіт Збройних сил Німеччини, задіявши 200 експертів, включаючи військовослужбовців та медичних працівників. Видання пише, зо звіт вперше дає похмуру оцінку готовності країни до надзвичайних ситуацій і окреслює, що терміново потрібно зробити.

"За найгіршого сценарію, у Німеччині щодня опинятиметься близько 1000 поранених солдатів. Крім того, будуть жертви серед цивільного населення", - пише видання.

Експерти очікують, що це призведе до "важкого фізичного та психосоціального навантаження" на медичний персонал та інших пацієнтів.

В такому випадку, як мовиться в звіті, інфекційні захворювання швидко поширюватимуться, а ліки, продукти крові та перев'язки стануть дефіцитними. Крім того, у звіті зазначається, що слід очікувати цілеспрямованих атак ворога на лікарні та лікарів.

За словами експертів, медична система Німеччини наразі лише помірно готова до всього цього.

"Відповідальність нечітка, ланцюги поставок занадто вразливі, а канали зв'язку не скоординовані. Аптеки накопичують занадто мало ліків. Ніхто не знає, які лікарі доступні або заплановані іншим чином (наприклад, у режимі очікування)", - інформує видання.

У зв’язку з цим, експерти рекомендують:

Захистити лікарні, аптеки та фармацевтичних виробників від грабежів та руйнувань, а також перемістити лікувальні приміщення під землю для безпеки.

Використовувати школи та спортзали як пункти збору поранених.

Навчити студентів-медиків лікуванню військових травм.

Скоротити бюрократію в лікарнях для прийому на 20–25% більше пацієнтів.

Створити запаси медикаментів і матеріалів.

Організувати донорство крові з інших регіонів (наприклад, Північної Америки), щоб запобігти дефіциту.

Спростити вимоги до упаковки та інструкцій ліків.

Збільшити кількість навчальних тренувань між солдатами та цивільними особами.

Створити оперативну систему охорони здоров’я для надзвичайних ситуацій.

Як Німеччина готується до війни

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазнав різкої критики з боку лівого крила власної партії за слова про те, що Німеччині потрібно стати готовою до війни.

Також нещодавно генерал-лейтенант Александер Золльфранк, глава оперативного командування збройних сил Німеччини заявив, що Росія може незабаром почати великомасштабний напад на НАТО, якщо її військова міць буде безконтрольно нарощуватися.

Золльфранк, який керує всіма військовими операціями Німеччини та її кризовим розгортанням, попередив, що Кремль відновлює свої сухопутні війська, артилерію та безпілотники і планує збільшити чисельність діючих військ до 1,5 млн осіб.

