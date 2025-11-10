Українці скаржаться на якість мобільного зв'язку: регулятор пояснив, де найбільше проблем

Збільшення кількості скарг пов’язане з активними бойовими діями та пошкодженнями інфраструктури.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій (НКЕК) підтвердила збільшення звернень від жителів прифронтових і прикордонних регіонів щодо погіршення мобільного звʼязку. Про це повідомила в коментарі УНІАН пресслужба НКЕК.

За даними відомства, з 1 липня по 30 вересня 2025 року до НКЕК надійшло 148 звернень громадян щодо мобільного зв’язку та текстових повідомлень. Переважно люди скаржились на неналежну якість послуг або відсутність доступу до мережі.

Найбільше звернень надійшло з прифронтових регіонів: Сумська область - 102; Дніпропетровська - 16; Донецька - 16; Запорізька - 9; Харківська - 5; Загалом - 148 звернень.

"В більшості випадків погіршення чи відсутність зв’язку (у тому числі Інтернету), що підтверджується операторами, виникає через руйнування або пошкодження обладнання базових станцій та/або нестабільне електроживлення внаслідок обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Водночас у НКЕК наголосили, що окремої статистики щодо роботи мереж у нічний час або під час повітряних тривог не ведеться.

Крім того, згідно із законом про правовий режим воєнного стану, військове командування та військові адміністрації мають право регулювати роботу постачальників електронних комунікаційних мереж та навіть забороняти передавання інформації через компʼютерні мережі.

"Не виключається, що певні технічні обмеження можуть застосовуватись постачальниками у разі пошкодження інфраструктури або тривалої відсутності електроживлення базових станцій — для збереження стабільності роботи мережі та забезпечення зв’язку для критично важливих користувачів", - пояснили в НКЕК.

У жовтні стало відомо, що в Україні можуть повноцінно впровадити технологію нового покоління звʼязку 5G тільки після завершення воєнного стану. Цьогоріч планують протестувати технологію у Львові, Харкові та Бородянці.

У серпні повідомлялося, що в Україні протестували новітню супутникову технологію Starlink Direct to Cell, яка дасть змогу українцям залишатися на звʼязку без покриття мобільної мережі через SMS. Таким чином українці зможуть залишатися на зв’язку у горах, під час негоди, збоїв мережі чи знеструмлень.

