Ворог просунувся поблизу трьох населених пунктів на Донеччині, - DeepState

Російська окупаційна армія просунулася у Донецькій та Запорізькій областях.

Російські окупанти просунулися поблизу трьох населених пунктів в Донецькій області та одного - в Запорізькій області. Як повідомив український моніторинговий проєкт DeepState, ворог просунувся поблизу Середнього, Майського, Котлиного (Донецька обл.) та Красногірського (Запорізька обл.).

Поблизу важливого райцентра Гуляйполе росіяни також просунулися поблизу населених пунктів Злагода, Солодке та Охотниче.

Крім того, ворог просунувся поблизу населеного пункту Степова Новоселівка, що на схід від Куп'янська у Харківські області.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада аналітики заявили, що окупанти мають просування на сході Запорізької області, де зокрема змогли взяти під свій контроль село Успенівка.

Ситуація на Покровському напрямку

Водночас, темпи російського наступу в Покровську і навколо нього тимчасово знизилися, при цьому ворог продовжує блокувати логістичне забезпечення ЗСУ в Мирнограді.

В Інституті вивчення війни зауважили, що не виявили жодних свідчень того, що російські сили здійснили додаткові наступи в Покровському напрямку 9 листопада. Це узгоджується з нещодавніми повідомленнями про те, що російські сили сповільнили темпи наземної активності в Покровському напрямку, щоб розширити логістику і перекинути підкріплення в південний район міста.

