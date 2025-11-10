Львівська область відома великою кількістю старовинних дерев'яних церков. Деякі з них, як, наприклад, собор Святого Юра у Дрогобичі, навіть включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.
При цьому в частині громад активно займаються реставрацією подібних унікальних споруд, адже час зовсім не щадить дерево.
Храм Святого Архистратига Михаїла в селі Ісаї – чим цікавий
Зокрема, минулої неділі, 9 листопада 2025 року, в селі Ісаї на Турківщині освятили відреставрований храм Святого Архистратига Михаїла – одну з найдавніших святинь Бойківщини, зведену ще у 1663 році, повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.
"Ця унікальна дерев'яна церква – пам'ятка архітектури національного значення, що зберегла автентичні конструкції, старовинний стінопис XIX століття, ікони XV і XVII століть та хоругви XVIII століття", – розповів він.
Скільки тривала реставрація храму
За словами чиновника, реставраційні роботи у храмі розпочали ще 2018 року, коли споруду визнали аварійною. На реставрацію самої церкви скерували з обласного бюджету понад 4,8 мільйона гривень, ще 5 мільйонів пішли на реставрацію унікального стінопису.
Відновлення останнього здійснив реставратор Олег Рішняк разом із викладачами та студентами Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, роботи тривали три роки.
Зокрема, було очищено поверхні від пилу й нашарувань, укріплень фарбовий шар, левкас і дерев'яну основу, зберігши при цьому автентичність і дух старовини.
Інші цікаві місця Львівщини
Як раніше повідомляв УНІАН, останнім часом у Львівські області з'являється все більше цікавих туристичних маршрутів. Наприклад, цього літа у Східниці облаштували інклюзивну еко-стежку "Респект – Гаївка" протяжністю трохи більше 2-х кілометрів.
Крім того, було розпочато облаштування маршруту "Трускавець – Орів" протяжністю близько 15 кілометрів, головною родзинкою якого є вітрова електростанція.
Також вже протягом кількох років активно розвивається туристичний маршрут на гору Буковиця біля Борислава і Трускавця, з якої взимку ще й можна покататися на лижах.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Львівщині розвалюється закинутий костел, який так і не був освячений (фото, відео)
- Майдан: колись процвітаюче село на Львівщині, нині ніби застигло у часі (фоторепортаж)
- Як святкують традиційне гуцульське весілля: яскравий фоторепортаж зі Львова
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.