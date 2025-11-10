Відновлення храму Святого Архистратига Михаїла в селі Ісаї тривало сім років.

Львівська область відома великою кількістю старовинних дерев'яних церков. Деякі з них, як, наприклад, собор Святого Юра у Дрогобичі, навіть включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

При цьому в частині громад активно займаються реставрацією подібних унікальних споруд, адже час зовсім не щадить дерево.

Храм Святого Архистратига Михаїла в селі Ісаї – чим цікавий

Зокрема, минулої неділі, 9 листопада 2025 року, в селі Ісаї на Турківщині освятили відреставрований храм Святого Архистратига Михаїла – одну з найдавніших святинь Бойківщини, зведену ще у 1663 році, повідомив на своїй сторінці у Facebook в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

"Ця унікальна дерев'яна церква – пам'ятка архітектури національного значення, що зберегла автентичні конструкції, старовинний стінопис XIX століття, ікони XV і XVII століть та хоругви XVIII століття", – розповів він.

Скільки тривала реставрація храму

За словами чиновника, реставраційні роботи у храмі розпочали ще 2018 року, коли споруду визнали аварійною. На реставрацію самої церкви скерували з обласного бюджету понад 4,8 мільйона гривень, ще 5 мільйонів пішли на реставрацію унікального стінопису.

Відновлення останнього здійснив реставратор Олег Рішняк разом із викладачами та студентами Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша, роботи тривали три роки.

Зокрема, було очищено поверхні від пилу й нашарувань, укріплень фарбовий шар, левкас і дерев'яну основу, зберігши при цьому автентичність і дух старовини.

Інші цікаві місця Львівщини

Як раніше повідомляв УНІАН, останнім часом у Львівські області з'являється все більше цікавих туристичних маршрутів. Наприклад, цього літа у Східниці облаштували інклюзивну еко-стежку "Респект – Гаївка" протяжністю трохи більше 2-х кілометрів.

Крім того, було розпочато облаштування маршруту "Трускавець – Орів" протяжністю близько 15 кілометрів, головною родзинкою якого є вітрова електростанція.

Також вже протягом кількох років активно розвивається туристичний маршрут на гору Буковиця біля Борислава і Трускавця, з якої взимку ще й можна покататися на лижах.

