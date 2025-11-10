За 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн.

Українцям пропонують оплачувано віддати в оренду свої генератори для живлення базових станцій операторів. Метою програми "Генератор зв’язку" є забезпечення українців зв’язком під час блекаутів. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Бізнес та відповідальних громадян запрошують оплачувано заживити базові станції операторів своїми генераторами, щоб під час блекаутів українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв’язатися з рідними", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що здати в оренду можна генератор потужністю від 7,2 кВт. У разі підключення власник отримати орієнтовно від 110 до 140 грн за годину. Так, за 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн.

В Мінцифри пояснили, що оператор підбере найближчу базову станцію до вашої локації, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть ваші контакти оператору. Далі оператор зв’яжеться з вами, перевірить технічні можливості, домовиться про всі умови та укладе угоду.

"Ви відповідаєте за обслуговування та заправку генератора. Технічне підключення до базової станції - відповідальність оператора", - додали в Мінцифри.

Щоб долучитися до проєкту, потрібно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28.

Звʼязок в Україні: що відомо

Як писав УНІАН, уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Відповідні правила набули чинності 2 жовтня. Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок.

Раніше повідомлялося, що українські абоненти часто скаржаться на поганий зв’язок під час подорожей залізницею. Мобільні оператори зазначають, що забезпечити якісне покриття на залізничних шляхах складно. Щоб виправити цю ситуацію необхідно модернізувати рухомий склад, встановлюючи у вагонах спеціальне обладнання.

