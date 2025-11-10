АЕС знизили виробництво електроенергії: в яких регіонах найгірше зі світлом сьогодні

В результаті атак на українську енергосистему Міненерго ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ.

Графіки погодинних відключень світла та обмеження для бізнесу 10 листопада діють у 13 областях та Києві через руйнівні наслідки російських атак, що призвели до зменшення виробництва електроенергії Рівненською та Хмельницькою АЕС, повідомляє Міністерство енергетики з посиланням на заступника міністра Миколу Колісника.

За даними міністерства, найскладніша ситуація зберігається на Полтавщині та Харківщині - через неможливість передати достатній обсяг електроенергії у зв’язку з пошкодженням високовольтних ліній.

Він додав, що окрім Полтавщини та Харківщини почергово відключають світло також у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській, Миколаївській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Житомирській та Київській областях, а також у місті Києві.

У Міненерго додали, що остання атака Росії була технологічно однією з найскладніших.

"Минулої ночі ворог застосував 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні. Ця атака стала однією з технологічно найскладніших. Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - зазначається у повідомленні.

Микола Колісник підтвердив, що через російські удари Хмельницька та Рівненська АЕС бути вимушені тимчасово знизити виробництво електроенергії.

"Це не перший прицільний удар по ключових високовольтних лініях. Їх пошкодження змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі", - пояснив заступник міністра.

"Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки", - зазначають у Міненерго.

Атаки РФ на енергосистему

З початку осені РФ активізувала атаки на українську енергосистему. В ніч на 8 листопада ворог масовано атакував ракетами та дронами енергетичні об’єкти. В результаті ударів зафіксовані руйнування, є постраждалі, запроваджувалися екстрені відключення. Внаслідок удару, зокрема, на одному з енергооб’єктів Одещини спалахнула пожежа.

В ніч на 10 листопада, РФ вчергове вдарила по енергооб’єктах, що призвело до їхнього пошкодження.

Через наслідки атак РФ у більшості регіонів України запроваджено жорсткі графіки погодинних відключень.

