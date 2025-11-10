Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,54 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 11 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,96 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 2 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 48,54 гривні за один євро, тобто гривня втратила 3 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,05/42,08 грн/дол., а євро - 48,68/48,70 грн/євро.

Раніше директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що з 10 по 14 листопада на курс долара в Україні впливатимуть кілька факторів, зокрема, находження міжнародної допомоги (затримка якої може призвести до тиску на гривню) та дії Нацбанку, який може пом’якшити коливання курсу.

Також, за її словами, восени бізнес і люди зазвичай більше купують валюту через закриття звітів і закупівлі, що збільшує попит на іноземну валюту.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин прогнозує, що на поточному тижні триватиме здорожчання готівкового долара, і середній курс може перевищити 42,50 грн/долар. За його словами, на міжбанківському ринку очікується зростання попиту на валюту, а значить курс піде вгору, зокрема через те, що наразі триває імпорт газу до опалювального сезону, і імпортерам потрібна валюта.

