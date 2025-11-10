У США представили перший у світі повністю 'прозорий' монітор

Користувачі навіть зможуть регулювати ступінь прозорості.

Американська компанія Visual Instruments показала незвичайний монітор під назвою Phantom, який позиціонується як перший у світі прозорий комп'ютерний екран.

На відміну від OLED-панелей, які, наприклад. Samsung робила прозорими, Phantom використовує технологію, схожу на авіаційні HUD-дисплеї - зображення проектується на скло через систему дзеркал, як у телесуфлерах.

При цьому пристрій має динамічну прозорість, користувач може вручну регулювати, наскільки прозорим буде екран, аж до повністю непрозорого стану. Компанія обіцяє мінімум 3 режими прозорості.

Visual Instruments також робить акцент на користі монітора для зору, нібито перегляд зображення через скло знижує навантаження на очі. Однак твердження, звісно, сумнівне, адже людському зору все одно доводиться фокусуватися на об'єкті, незалежно від того, прозорий він чи ні.

Характеристики Phantom:

Діагональ - 24 дюйми

Роздільна здатність - 4K (16:9)

Яскравість - до 5000 ніт

Колірне охоплення - 100% sRGB

Роз'єми - USB-C і HDMI, сумісність із ПК, консолями і смартфонами

Поки зроблено лише 10 екземплярів, з яких 3 вже зарезервовані. Ціна не розкривається, але, за словами виробника, вона буде на рівні Apple Studio Display (близько 1600 доларів). Усі пристрої збирають у США, а поставки заплановані на четвертий квартал 2025 року.

Раніше ми розповідали, що Xiaomi випустила "антикризовий" вигнутий ігровий монітор на 34 дюйми. Модель підтримує AMD FreeSync Premium, частота оновлення становить 180 Гц.

