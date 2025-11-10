Аналітик IG Тоні Сікамор очікує, що в разі повноцінного відновлення роботи американського уряду вартість американської нафти марки WTI зросте до 62 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 10 листопада зросли, оскільки ринок повірив у те, що шатдаун американського уряду незабаром завершиться, що призведе до зростання попиту на нафту у США, які є найбільшим споживачем "чорного золота" у світі, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 13:30 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 12 центів, до 63,75 доларів за барель. Американська нафта марки WTI торгувалася по 59,87 доларів за барель, піднявшись на 12 центів.

Видання зазначає, що завершення історичного шатдауну у США, який триває вже 40 днів, стає реальним, оскільки 9 листопада Сенат проголосував за відновлення роботи федерального уряду, що підбадьорило світові ринки.

Аналітик банку IG Тоні Сікамор зазначає, що завершення шатдауну дозволить відновити виплату зарплат 800 тисячам державних службовців, що призведе до зростання споживчих витрат.

"Це також має сприяти поліпшенню настроїв щодо ризиків на ринках і спричинити відновлення цін на WTI до 62 доларів за барель", - додав експерт.

Разом з тим, журналісти нагадують, що вартість нафти марки Brent та WTI за підсумками минулого торговельного тижня, вдруге поспіль впала через побоювання надлишку пропозиції. До того ж зростають і запаси нафти у США. Цей фактор продовжує тиснути на вартість сировини.

Водночас на тлі наближення набуття чинності санкцій США проти російських нафтових гігантів "Лукойла" та Роснефти", вдвічі зріс обсяг нафти, що зберігається на суднах в азіатських водах, оскільки Китай та Індія обмежили імпорт російської сировини з огляду на обмеження. Зазначається, що індійські нафтопереробні заводи звернулися до Близького Сходу та Америки, щоб замінити російську нафту.

Разом з тим, аналітик банку IG Тоні Сікамор зауважує, що рішення президента США Дональда Трампа надати Угорщині однорічне звільнення від санкцій США щодо імпорту російської нафти посилило занепокоєння щодо глобального надлишку пропозиції.

Ціни на нафту та шатдаун

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада Сенат схвалив законопроєкт, який, в разі підтримки його палатою представників та підписання президентом США Дональдом Трампом, дасть змогу завершити рекордний шатдаун, який триває вже понад 40 днів. Це потенційно може посприяти зростанню цін на нафту, оскільки США є її найбільшим споживачем у світі.

Ціни на нафту зранку 7 листопада зростали, але завершили торговельний тиждень другим поспіль падінням, оскільки провідні світові виробники нарощують видобуток нафти, а у США зростають її запаси.

Третя за величиною нафтогазова компанія Норвегії вважає, що у 2026 році вартість "чорного золота" не опуститься значно нижче 60 доларів за барель.

