Контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оприлюднило деталі розслідування щодо корупції в енергетичній сфері. Схема отримала назву "Шлагбаум".

Як повідомляє пресслужба НАБУ, основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

"Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги чи поставлену продукцію, щоб не втратити статус постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

За даними слідства, до реалізації схеми керівник злочинної організації залучив колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії.

Використовуючи службові зв’язки в міністерстві та державній компанії, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах зазначив, що корупційна схема впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема "Енергоатом", завдала збитків на 100 млн доларів.

За словами представника правоохоронних органів, керував схемою український бізнесмен Тімур Міндіч, який виїхав з України перед обшуками в ніч проти 10 листопада о 02:09.

При цьому паралельно наразі проводяться обшуки в Ігоря Миронюка, який раніше був радником Германа Галущенка, коли той був очільником Міністерство енергетики.

Представник правоохоронних органів також зазначив, що в самого Галущенка теж проходять обшуки, проте, "не факт, що йому буде оголошено про підозру".

Корупція в енергетиці - що відомо

10 листопада НАБУ та САП провели масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ зазначили, що учасники злочинної організації вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми.

5 листопада стало відомо, що НАБУ викрило на систематичному хабарництві посадовицю філії державного підприємства "Енергоатом". За даними слідства, у червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.

