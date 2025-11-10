Родовищe West Qurna-2 є одним з найбільших у світі та найціннішим іноземним активом "Лукойлу".

Російська нафтова компанія "Лукойл" оголосила форс-мажор на гігантському нафтовому родовищі West Qurna-2 в Іраку. Це сталося після того, як західні санкції проти компанії ускладнили її діяльність.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на обізнані джерела.

Як нагадує видання, США та Велика Британія минулого місяця запровадили санкції проти "Роснєфті" та "Лукойлу" – двох найбільших нафтових компаній Росії. Після цього Ірак призупинив усі грошові та нафтові виплати компанії.

Відео дня

"Минулого вівторка "Лукойл" направив до Міністерства нафти Іраку листа, в якому заявив про настання форс-мажорних обставин, що унеможливлюють продовження нормальної роботи на родовищі West Qurna-2", - пише Reuters.

Якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, компанія зупинить видобуток і повністю вийде з проєкту, повідомив високопосадовець іракської нафтової галузі.

Як повідомляє агентство, родовищe West Qurna-2, одне з найбільших у світі, є найціннішим іноземним активом "Лукойлу". Воно забезпечує близько 9% загального видобутку нафти Іраку. Нині, за словами двох представників адміністрації родовища, воно видобуває приблизно 480 тис. барелів на день.

При цьому доходи "Лукойлу" від операцій в Іраку залишаються замороженими через санкції США, доки не буде внесено зміни до контракту, які визначать механізм подальшого розвитку родовища та спосіб виплат компаніям, не підсанкційним США.

Санкції проти Росії

22 жовтня Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо Російської Федерації, які торкнулися російських компаній "Роснефть" і "Лукойл". Санкції зачеплять також компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній "Роснефти" і 6 – "Лукойлу".

За даними Politico, Румунія та Болгарія намагаються вивести з-під санкційного удару США нафтопереробні заводи на своїй території, які належать російській нафтовій компанії "Лукойл".

Американські санкції проти компаній "Лукойл" та "Роснефть" набудуть чинності 21 листопада. Країни ЄС, де працюють НПЗ цих компаній, намагаються встигнути вивести ці заводи з під санкційного удару до вказаної дати.

Фінська мережа автозаправних станцій Teboil, що належить російській компанії "Лукойл", вичерпує запаси пального через санкції США проти російського нафтового гіганта, повідомляло агентство Reuters.

Вас також можуть зацікавити новини: