Археологічна знахідка проливає світло на те, якими бачили себе предки людей.

У Шанлиурфі на південному сході Туреччини в національному парку Карахан-тепе археологи знайшли колону з висіченим на ній людським обличчям.

Карахан-тепе - одне з найбільш ранніх відомих науці поселень, де близько 12 тис. років тому люди почали вести осілий спосіб життя.

Відео дня

У чому важливість відкриття

Як повідомляє Бі-бі-сі, зображення людського обличчя, створене в епоху неоліту, дає важливі відомості про символічне мислення та абстрактні концепції в ранніх людських суспільствах.

"Досі ми думали, що знайдені камені зображують людей, але це був перший випадок, коли ми зіткнулися з реальним зображенням людського обличчя. Це був неймовірно хвилюючий момент", - прокоментував керівник розкопок професор Неджмі Карул.

Доктор Серен Кабукчу з Ліверпульського університету, яка брала участь у розкопках, археоботанік, зазначила, що ця знахідка - розвинений і майстерний приклад художньої складності.

На різьбленому зображенні видно гострі риси обличчя, маленький ніс і глибокі очниці.

Про що говорить знахідка

Карул не вірить, у те що ця колона зображає божество, на його думку - це символ ідеї або концепції. І це узгоджується з попередніми інтерпретаціями культурної трансформації:

"Ранні зразки різьблення здебільшого зображували тварин. Після переходу до осілого способу життя з'явилися статуї людей - спочатку з тваринами, а потім тільки людини. Це говорить про те, що люди почали ставити себе в центр всесвіту".

Де ще знаходили подібні речі

Зазначається, що предмети, схожі на обличчя з Карахан-тепе, було виявлено в регіоні Леванту, що включає в себе сучасний Ліван та Ізраїль.

За часів раннього неоліту на Близькому Сході відбулися швидкі культурні зміни. Але хоча громади в Анатолії, такі як Карахан-тепе і Гебеклі-тепе, і в Леванті знали одна про одну, кожна з них розвивала свою культурну ідентичність, пояснив Карул.

"Шанлиурфа - одне з наймонументальніших віддзеркалень цієї епохи", - констатував археолог, додавши, що тут знаходять найлюдоподібніші символи того часу.

Що ще знайшли вчені

Крім скульптурного обличчя, на розкопках у Карахан-тепі на вершині вапнякового хребта, виявилося багато інших Т-подібних стовпів, які, як вважають, підтримували дахи громадських будівель, жител і пам'ятників.

Експерти сходяться на думці, що це набагато більше, ніж просто скарб Туреччини. "Йдеться не тільки про Анатолію. Це проєкт, присвячений загальній історії всього людства", - висловив думку Карул.

Інші новини про археологічні знахідки

Нещодавно археологи зробили приголомшливе відкриття, яке переписує еволюцію людини. Виявляється, найдавніші пращури людини не іноді і не подекуди винаходили знаряддя праці, а потім забували, як вважали науковці. А робили його постійно, пристосовуючи до вимог часу і передаючи цю майстерність із покоління в покоління.

Вас також можуть зацікавити новини: