Стороженко захищатиме інтелектуальну власність УЄФА

Харків. 10 липня. УНІАН. Кабінет міністрів України ухвалив Постанову від 2 липня 2008 року за №601 «Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та складу Координаційної ради».

Згідно з документом, до складу Координаційної ради увійшов заступник голови облдержадміністрації, Заслужений юрист України, перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО.