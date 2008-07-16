Ізюм запасається тротилом

Народ озброюється?

Харків. 16 липня. УНІАН. Працівники карного розшуку ізюмської міліції вилучили у непрацюючого 54-річного місцевого мешканця 70 г вибухової речовини «тротил». Як повідомили коренспонднентц УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, вилучене направлено на дослідження. Мета та місце придбання встановлюються. За даним фактом провадиться слідство.

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