Ізюм запасається тротилом
09:57, 16 липня 2008Харьків
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Народ озброюється?
Харків. 16 липня. УНІАН. Працівники карного розшуку ізюмської міліції вилучили у непрацюючого 54-річного місцевого мешканця 70 г вибухової речовини «тротил».
Як повідомили коренспонднентц УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області, вилучене направлено на дослідження. Мета та місце придбання встановлюються.
За даним фактом провадиться слідство.
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