Євро-2012 не відберуть, а Тимошенко знімуть – Павло Глоба

Харків. 15 липня. УНІАН. Юлія Тимошенко в українській владі - всерйоз і надовго. Це стверджує сьогоднішній іменинник астролог Павло Глоба в інтерв`ю газеті "Сегодня". "Її знімуть звичайно, але потім вона знову спливе… може, навіть як президент. Віктор Янукович буде завжди в опозиції. Віктор Ющенко? Не поспішайте його хоронити як політика".

Астролог прогнозує, що Україну чекає дуже великий період становлення, пошуку державності. "У 2014—2020 роках проходитиме загальносвітова криза, Україну вона не мине. Буде падіння курсу гривні. Нестабільність повна. Голоду я не передбачаю — не треба нагнітати напруги. Але завалиться фондовий ринок, відбудеться іпотечна криза. Ще декілька років буде будівельний бум. Всі ціни роздуються до неймовірних розмірів, а потім ця фінансова піраміда завалиться. Захід як цілісний конгломерат не вічний, разом з США. Це імперія, яка рухається до свого занепаду. Буде це років через 15. А покладе цьому початок 44-й президент США, або наступний, або через одного — не можу точно сказати, оскільки американці одного свого президента порахували двічі", -стверджує Павло Глоба.

Кореспондент поцікавився в астролога, чи відберуть в України право на проведення футбольного чемпіонату Євро-2012, і почув у відповідь:" Євро у вас не відберуть. З цим вам допоможуть: Україна дуже потрібна Заходу як противага Росії, це природньо".