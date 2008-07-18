Погода на вихідні

Харків. 18 липня. УНІАН. 19 липня за прогнозами синоптиків на території України буде мінлива хмарність. Вночі в західній частині та на Лівобережжі, вдень на більшій частині України пройдуть короткочасні дощі, грози, вночі в Карпатах, на Волині та Рівненщині місцями сильні дощі. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°, на півдні до 32°; в західних областях вночі 11-16°, вдень 19-24°. В Карпатах вночі 7-12°, вдень 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 20-21 липня утримається мінлива хмарність. 20 липня в Україні місцями (у східній частині повсюди) короткочасні дощі; 21 липня в західних областях дощі (в карпатському регіоні сильні), на решті території без опадів, лише у північних та центральних областях вдень очікуються окремі короткочасні дощі. В Україні місцями грози, в західній частині подекуди град. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29° (21 липня в західних областях 18-23°); у південній частині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

22- 23 липня у східній частині, Криму та Приазов`ї без опадів; температура вночі 15-20°, вдень 26-31°. На решті території пройдуть короткочасні дощі, грози; температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, у західних областях вночі 7-12°, вдень 17-21°.

У Києві та області 19 липня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 24-26°.

Вночі 20 липня та вдень 21 липня місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 24-29°.

22- 23 липня очікуються короткочасні дощі, грози. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.