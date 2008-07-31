Кернес не вірить у можливість його затримання (фото)

Харьков. 31 июля. УНИАН. Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес 31 июля прибыл на допрос в следственное управление МВД Украины в г.Киеве. Как передал из Киева корреспондент "SQ",у входа в здание МВД Г.Кернес заявил журналистам, что на все вопросы он ответит после допроса.

Г.Кернес продемонстрировал копию депутатского запроса нардепа Григория Омельченко (фракция Блока Юлии Тимошенко), в котором, по словам Г.Кернеса, содержатся абсурдные обвинения харьковского городского головы Михаила Добкина и Г.Кернеса, "с которых все и началось". Как заявил Г.Кернес, Г.Омельченко в своем запросе использовал справку, в которой "написана полная белиберда", после чего начались проверки, которые не подтвердили данных, распространяемых министром внутренних дел Юрием Луценко. Как сообщил Г.Кернес, копию запроса ему передал нардеп - харьковчанин Дмитрий Святаш (фракция Партии регионов), который по этому поводу сделает депутатский запрос в Генпрокуратуру, Секретариат президента, Совет национальной безопасности и обороны и временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию деятельности Ю.Луценко на посту министра внутренних дел.

По словам Г.Кернеса, информация о четырех уголовных делах в его отношении, обнародованная на сайте МВД, не соответствует действительности. На вопрос "SQ", не боится ли он задержания, Г.Кернес ответил, что если бы боялся, не пришел бы на допрос.

Справка "SQ". Как заявила 30 июля адвокат секретаря Харьковского горсовета М.Стаматина, "стало известно, что готовится арест Г.Кернеса". По ее словам, подтверждением этого является информация, размещенная на сайте МВД, в которой Г.Кернес обвиняется в причастности к ряду преступлений. Она подчеркнула, что никаких законных оснований для ареста нет, если бы таковые имелись, то эта мера была бы применена 22 июля (во время допроса Г.Кернеса в МВД). Как заявила М.Стаматина, сотрудники милиции готовят провокацию в виде обыска в квартире Г.Кернеса и его рабочем кабинете. По ее словам, если арест Г.Кернеса произойдет, то для защиты секретаря горсовета будут использованы все доступные меры, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом.

Как заявил 15 июля министр внутренних дел Юрий Луценко, "секретарь Харьковского горсовета Г.Кернес сбежал в Москву (Россия)". Г.Кернес опроверг эту информацию, заявив, что "ни от кого не скрывается, а в Москве находится в отпуске, на который имеет право согласно действующему законодательству". По данным некоторых СМИ, секретарь горсовета проходил в Москве курс лечения.

22 июля около 13.30 Г.Кернес был задержан в центре Харькова и принудительно доставлен в Киев на допрос в следственное управление МВД Украины в качестве свидетеля по делу о покушении на умышленное убийство. Около 22.00 он был отпущен. После этого был назначен допрос на 23 июля, однако в этот день Г.Кернес на допрос не явился.

Как сообщили 24 июля в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в Харьковской области, Г.Кернесу запрещен выезд за пределы Украины. Такое решение принято в связи с необходимостью проведения ряда следственных действий по уголовному делу, возбужденному по факту хулиганства, совершенного в отношении помощника депутата Харьковского горсовета. В соответствии с постановлением прокурора, выезд из Украины запрещен Г.Кернесу до завершения досудебного следствия по этому уголовному делу.

Прокурор Харькова Евгений Попович 26 июля приостановил на 5 дней (с 26 по 31 июля) запрет на выезд Г.Кернеса за пределы Украины. Как сообщил "SQ" Е.Попович, такое решение было принято для завершения Г.Кернесом курса лечения. По его словам, с 31 июля запрет будет действовать до завершения расследования уголовного дела.