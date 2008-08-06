СБУ затримала чоловіка, який вивозив з України старовинні книги

Київ. 6 серпня. УНІАН. Працівники Управління СБУ в Харківській області спільно зі співробітниками Харківської митниці затримали чоловіка, який намагався вивезти з України до Росії старовинні книги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СБУ, 28-річний мешканець Харкова намагався контрабандним шляхом вивезти з України до Російської Федерації п’ять старовинних книг: повне зібрання творів Генриха Гейне, видання 1904 г.; книгу А.К.Шелера-Михайлова, видання 1904 г.; "Збірку церковних читань" XVIII ст.; «Акафист Богоматери на 256 л. XVIII в.».

За інформацією СБУ, зазначені предмети були вилучені у правопорушника під час проведення митного догляду в зоні пункту пропуску «Гоптівка» Харківської митниці, коли він їхав рейсовим автобусом сполученням «Харків-Бєлгород».

За висновками експертів-мистецтвознавців вищевказані книги є культурними цінностями, які мають історичне значення. Зловмисник приховував предмети контрабанди від митного контролю під особистими речами на дні своєї дорожньої сумки.

Проводяться заходи щодо документального встановлення джерел походження колекції, а також виявлення осіб, причетних до скоєння цього злочину.

Слідчим відділом УСБУ в Харківській області стосовно затриманого громадянина порушено кримінальну справу за ч.2 ст.201 Кримінального кодексу України (контрабанда культурних та історичних цінностей).