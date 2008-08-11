Цукрові заводи Харківщини опинилися перед загрозою закриття

Харків. 9 серпня. УНІАН. Через значний дефіцит цукросировини один цукровий завод Харківської області цього року не запускатиметься, а решта вісім переробних підприємств регіону працюватимуть не повний сезон.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у господарській асоціації «Харківцукор».

Як зазначив співрозмовник агентства, виробнича потужність цукрових заводів Харківської області становить майже 20 тис. тонн переробки цукросировини на добу. Виходячи з оптимального терміну роботи в сезон 95-100 діб, потреба цукрозаводів у сировині становить 1,7- 1,8 млн. тонн. Однак товаровиробники не забезпечують такої кількості буряку. Аграрії регіону за останні 15 років зменшили посіви цукрових буряків з 112 тис. гектарів до 25 тис. га цього року. Цукрові заводи Харківщини мають намір закуповувати сировину у сусідніх областях.

***В 1991 році в Україні було 192 цукрових заводів. Минулого сезону працювало 110 цукрових заводів. За прогнозами Національної асоціації цукровиробників України "Укрцукор", цього сезону як мінімум 20-25 цукрових заводів запускатися не будуть.

Упродовж останніх 10 років у Харківській області припинили своє існування Ананьївський та Орільський цукровий заводи.