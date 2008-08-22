На Харківщині валяться школи

Технічний стан низки навчальних закладів Харківській області є незадовільним - в регіоні зареєстровано 5 будівель навчальних закладів з різним ступенем аварійності.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації.

Як зазначили в управління освіти, це загальноосвітні школи у містах Балаклія та Красноград, дошкільні навчальні заклади у містах Лозова та Чугуїв, спортивна зала Ізюмської дитячо- спортивної школи.

З 4 закладів категорію аварійності знято. Але в них необхідно провести капітальні ремонти, що потребує коштів. Питання фінансування робіт на аварійних об’єктах вирішується переважно за рахунок субвенцій з державного бюджету. Однак, у 2008 р. кошти виділено лише на реконструкцію Балаклійської школи №1. Для решти 8 об’єктів кошти на ліквідацію аварійності не виділялися.

Довідка УНІАН. У Харківській області 959 загальноосвітніх навчальних закладів та 631 дошкільний заклад.