Харківщина вчетверте ”регіон-лідер” на ”Барвистій Україні”

За результатами участі підприємств Харківщини в загальнодержавній виставковій акції "Барвиста Україна" Харківська область 4 рік поспіль отримала звання "регіон-лідер з виробництва кращих вітчизняних товарів року" і нагороджена "Золотим символом" конкурсу та дипломом.

Як повідомив УНІАН начальник Головного управління економіки облдержадміністрації Анатолій ДУЛЕНКО, 43 підприємства Харківської області нагороджені 76 золотими медалями та 19 "Золотими символами" конкурсу.

Цей найкращий результат серед регіонів України.

Довідка УНІАН. Щорічна загальнодержавна виставкова акція "Барвиста Україна" проходить з 20 по 23 серпня в НК "Експоцентр України" у Києві.