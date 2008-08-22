Тимошенко розпочала робочу поїздку до Харківської області

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула з робочою поїздкою до Харківської області.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, Глава уряду візьме участь у церемонії урочистого відкриття руху транспорту автомобільною дорогою Харків – Красноград – Перещепине в межах Харківської області.

112,6 км дороги Харків – Красноград - Перещепине в межах Харківської області реконструйовані за європейськими стандартами автодорожнього будівництва з використанням унікальної для України технології, збудовано 4,6 км ділянки на кордоні з Дніпропетровською областю – з двома мостовими переходами через р.Оріль та Мажарка загальною довжиною майже 170 погонних метрів.

Ведення в експлуатацію дороги дозволить скоротити шлях від Харкова до Перещепине на 20 км та зніме навантаження з доріг Краснограда, Мерефи та інших населених пунктів.

Ю.ТИМОШЕНКО також ознайомиться з ходом дорожньо-будівельних робіт у Харківській області та вручить почесні грамоти Кабінету міністрів кращим працівникам дорожньо-будівельної галузі.

Разом з Главою уряду в поїздці беруть участь міністр транспорту та зв’язку України Йосип ВІНСЬКИЙ та заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.