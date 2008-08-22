На Харківщині зменшилася кількість шкіл

У новому учбовому 2008/2009 році кількість загальноосвітніх шкіл у Харківській області зменшиться на 6 закладів.

Як зазначили у Головному управлінні освіти і науки Харківської облдержадміністрації, це пов’язано зі скороченням на 10,8 тис. осіб кількості учнів проти рівня минулого року.

Як підкреслили в управлінні освіти, 15-10 років тому у регіоні спостерігався спад народжуваності. Звідси зменшення кількості учнів у школах. Так, нині 10-класників буде на 900 учнів менше минулорічного рівня.

Та останнім часом в області поліпшилася демографічна ситуація, а три тому почалося зростання народжуваності. Тому до 1 класу цього року прийде вже 21 тис. дітей, що на 1,1 тис. більше, ніж минулого року.

Довідка УНІАН. У Харківській області у новому учбовому 2008/2009 році функціонуватиме 959 загальноосвітніх навчальних закладів, де навчатиметься 242,7 тис . учнів.