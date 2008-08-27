У Харкові чекають на вирок водію-вбивці

Харків.27 серпня. УНІАН. Сьогодні може бути винесено вирок харківському бізнесмену Андрію ПОЛТАВЦУ, який 2 травня цього року внаслідок наїзду смертельно травмував шістьох людей на трамвайній зупинці на вулиці Полтавський шлях, ще кілька осіб отримали серйозні ушкодження.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на ранковому засіданні адвокат підсудного виступив із клопотанням про те, щоб справа була відправлена на додаткове розслідування. За його словами, основною причиною аварії стало погане дорожнє покриття. Адвокат стверджує, що в момент аварії на місці ДТП була яма, однак коли проводився слідчий експеримент, її вже засипали. Суддя, розглянувши клопотання, відхилив його. Прокурор та адвокати потерпілих вимагають позбавити Полтавця на 10 років волі й на 3 роки позбавити права водіння машиною. Адвокат підсудного вимагає виправдання свого підзахисного та звинувачує слідство в необ’єктивності. Суддя перервав засідання, щоб визначитися з вироком.