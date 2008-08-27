На Харківщині горять склади з боєприпасами

Київ. 27 серпня. УНІАН. Сьогодні близько 16.15-16.30 поблизу міста Лозова Харківської області на території військової частини А0829 сталася пожежа на складах з боєприпасами.

Про це УНІАН повідомили у ЦГЗ ГУ МВС України в Харківській області.

Зараз у ЦГЗ не володіють інформацією щодо наслідків пожежі, однак зазначають, що військові склади розташовані на кордоні Харківської і Дніпропетровської областей.