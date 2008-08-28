Безробітні відновлять згорілі ліси Харківщини?

Харків. 28 серпня. УНІАН. Служба зайнятості пропонує робочу силу для відновлення згорілих лісів Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомив журналістам директор Ізюмського міськрайонного центру занятості Олександр РЄЗНИК.

За його словами, служба зайнятості має більше, ніж 10-річний досвід роботи з державним підприємством «Ізюмське лісове господарство». Кожної весни укладається договір на проведення робіт з посадки та відновлення лісових культур. Так, нинішнього року на цих роботах було відпрацьовано півтори тисячі людино-днів, посаджено саджанці на площі 80 га. Центр зайнятості направив на сезонні роботи безробітних, взявши на себе витрати по їх доставці на роботу. Зараз служба зайнятості може направити велику групу людей на оплачувані громадські роботи з відновлення насаджень на Ізюмині, що постраждали внаслідок недавньої пожежі.

Довідка УНІАН: 14-го та 16-го серпня 2008 р. на території Придонецького лісництва Ізюмського району Харківської області сталося загорання хвойного лісу. Вогонь знищив майже 1 тис. га лісу.