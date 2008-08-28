Аграрії Харківщини мають половину палива

17:05, 28 серпня 2008
Харьків
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Для осінньо-польових робіт

Харків. 28 серпня. УНІАН. Сільгосппідприємства області закупили 15,7 тисяч тонн дизельного палива, що становить 43% від загальної потреби для проведення комплексу осінньо-польових робіт.

Як повідомляє офіційний сайт Харківської облдержадміністрації, найвищий рівень забезпеченості дизельним пальним мають господарства Богодухівського (79%), Коломацького (70%) і Краснокутського (61%) районів області. У то же час агропідприємства Барвінківського району закупили лише 21% потрібного дизельного пального.

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