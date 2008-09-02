Дніпро – Металіст 2:0

Харків. 2 вересня. УНІАН. У виїзному матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу, який відбувся у Дніпропетровську 1 вересня, харківський Металіст з рахунком 0:2 зазнав поразки від місцевого Дніпра.

Голи: Калиниченко (27), Ротань (29).

Набравши у 7 матчах 12 очок, Металіст посідає 4 місце у турнірній таблиці.

Результати інших матчів 7-го туру:

Шахтар - Металург З 2:2 (Фернандіньо 36 пен., Селезньов 45 - Челядинський 73, Алозіє 80)

Зоря – Кривбас 1:2 (Джихані 74 - Бартулович 3, 59)

Динамо - Металург Д 1:0 (Бангура 16)

Іллічівець - Ворскла 1:3 (Воробей 64 - Сачко 33, Маркоскі 69, Джуричич 76)

ФК Харків - Карпати 1:1 (Батиста 66 - Фурта 83)

Таврія - Чорноморець 1:3 (Гоменюк 86 - Косирін 54, 59, Вітті 68)

ФК Львів – Арсенал 0:1 (Олійник 30).

Таким чином Динамо перервало переможну серію Металурга Д, який, попри це, залишається на чолі таблиці з 18 очками. На два очки менше у Динамо, ще на два - у Ворскли, ще на два - у Металіста й Дніпра, і ще на два - у Чорноморця.

По 9 очок - одразу в чотирьох команд: Зорі, Металурга З, Кривбасу й Арсеналу.

Дві команди - по 7 очок (Шахтар, Карпати), дві - по 5 (ФК Львів і ФК Харків).

Таврія - 4 очки, Іллічівець - 3.