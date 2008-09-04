Мухатаєв піде на підвищення?

Харків. 4 вересня. УНІАН. Андрій МУХАТАЄВ, який 3 вересня був звільнений з посади начальника Управління СБУ в Харківській області указом Президента України Віктора ЮЩЕНКА, може отримати службове підвищення.

Про це стало відомо кореспонденту УНІАН з джерел у силових структурах.

Співпрозмовник агентства зазначив, що вважає А.МУХАТАЄВА досвідченим професіоналом і керівником, який заслуговує на підвищення по службі.

Про можливе нове призначення А.МУХАТАЄВА пише і місцева преса. Як повідомляє видання «Главное», за словами губернатора Арсена АВАКОВА, колишній керівник облуправління СБУ може перейти на роботу до Києва.

«За інформацією, яку я маю у своєму розпорядженні, найближчим часом Андрій МУХАТАЄВ отримає високу посаду в Центральному апараті Служби безпеки України», - сказав А.АВАКОВ, коментуючи Указ Президента про ротацію в органах СБУ.

Водночас, мер Харкова Михайло ДОБКІН висловив свою точку зору на кадрові зміни.

«Что же касается господина МУХАТАЄВА, то его ждет определенная участь: то, что его сняли – это первый шаг – он будет сидеть в тюрьме», - заявив 3 вересня М.ДОБКІН.