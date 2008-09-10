НБУ ввів у обіг пам`ятну монету «Хрещення Київської Русі»

Харків. 10 вересня. УНІАН. Національний банк України 9 вересня 2008 р. ввів в обіг пам`ятну монету «Хрещення Київської Русі», яка продовжує серію монет «2000-річчя Різдва Христового» номіналом 5 і 100 гривень.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

П`ятигривнева монета виготовлена з нейзільберу, якість чеканки – спеціальний анциркулейтед, маса – 16,54 г, діаметр – 35 мм, тираж – 45 тис. штук, група монети - рифлена. Стогривнева монета виготовлена зі срібла, якість чеканки – спеціальний анциркулейтед, маса – 1 кг, діаметр – 10 см, тираж – до 800 штук, група монети - рифлена.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України, по колу на фоні стилізованого орнаменту – напис: «Національний банк України» (вгорі), “Сто гривень” (внизу), між ними рік чеканки монети 2008 (праворуч).

На монеті зі срібла позначено метал і його пробу – Ag 999, маса в чистоті, логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч). У центрі монети в колі, створеному зі стилізованого проміння, розміщено хрест і написи півколом: “Православ’я” (вгорі), “Із Києва по всій Русі” (внизу).

На реверсі монети зображено багатофігурну композицію хрещення, під якою напис: “988/Рік”, вгорі півколом напис – «Хрещення Київської Русі».

Автор ескізів монет – Святослав ІВАНЕНКО, автори моделей – Володимир АТАМАНЧУК і С.ІВАНЕНКО.