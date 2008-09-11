У п’ятницю дощу не буде

Харків. 11 вересня. УНІАН. Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у західних, Одеській, Вінницькій, а вдень і в Херсонській області та Криму місцями короткочасний дощ, подекуди гроза. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 12-17°; у південній частині та на Закарпатті вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 21-26°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13-14 вересня - хмарно з проясненнями. Невеликі та помірні дощі, 13 вересня вдень у південній частині, а 14 вересня вночі у східних областях та Приазов`ї місцями сильні дощі, окремі грози, лише 13 вересня у східній, вночі і в північній частині, а 14 вересня у західних областях без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; у південній частині, східних областях, а 13 вересня і на Закарпатті вночі 8-13°, на узбережжі морів до 18°, вдень 14-19°, 13 вересня у східних областях, Приазов`ї та Криму 18-23°. Вітер північно-східний та східний, 7-12 м/с, 14 вересня у південній частині та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

15 вересня - без істотних опадів, 16 вересня - часом дощі, у південній частині та центральних областях місцями сильні, лише у східних областях переважно без опадів. Температура вночі 4-10°, на узбережжі морів до 13°; вдень 12-17°, в Криму 18-23°.

У Києві у п’ятницю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

13-14 вересня - хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ (вдень 14 вересня місцями), лише вночі 13 вересня без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

15 вересня - без істотних опадів, 16 вересня - часом дощі. Температура вночі 4-9°, вдень 12-17°.

Як повідомляв УНІАН, у попередніх прогнозах синоптики обіцяли 15 вересня на ґрунті подекуди заморозки 0-3°.