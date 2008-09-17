ДТП на шляху Київ-Харків: є загиблі
11:20, 17 вересня 2008Харьків
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Тойота врізалася в автобус
Харків. 17 вересня. УНІАН. Вчора о 8.15 у Харківській області на автодорозі «Київ-Харків» автомобіль "Тойота Камрі" зіткнувся з автобусом "БАЗ-АО7923".
Від потужного удару автобус перекинувся, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Внаслідок ДТП один пасажир автобуса загинув, ще 24 пасажири цього ж транспортного засобу і водій "Тойоти" отримали тілесні ушкодження. Серед травмованих - шестирічна дитина.
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