Харківська міліція кличе на підмогу Верховний суд

Харків. 18 вересня. УНІАН. Харківська міліція сподівається на допомогу Верховного суду України у своєму прагненні довести до логічного завершення деякі резонансні кримінальні справи по Харкову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявили заступник начальника Управління боротьби з економічними злочинами Головного управління УМВС України у Харківській області Сергій МЕРЕЖКО та заступник начальника начальник відділу протидії хабарництву та корупції управління державної служби боротьби з економічними злочинами обласного управління міліції Роман ТЕРТИШНИКОВ.

Вони заявили, що боротьбі правоохоронців з організованою злочинністю сьогодні чиняться серйозні перепони, і це, на їхню думку, відбувається в тому й числі завдяки недосконалій законодавчій базі країни.

С.МЕРЕЖКО повідомив, зокрема, про понад 100 виявлених фактів незаконної діяльності державних службовців, судей районів Харківської області та інших посадових осіб у земельній, бюджетній та кредитно-фінансовій сфері. Р.ТЕРТИШНИКОВ додав, що його відомство зафіксувало 114 випадків хабарництва, а також 142 злочини, пов’язані зі зловживанням службовим становищем.

Однак, за словами Р.ТЕРТИШНИКОВА, загальна сума стягнених за хабарництво штрафів становить лише 23 тис. грн., - а це менше 123 грн. з кожного нечесного на руку посадовця. Він вважає, що «існує можливість вирішувати це якимсь іншим шляхом».

Водночас С.МЕРЕЖКО озвучив статистику зловживань у земельній сфері по місту Харкову. Він повідомив про велику кількість порушень, але додав, що більшість справ по цих фактах закриваються Ленінським та Київським районними судами Харкова. «Чотири земельні справи у Харкові якимось чином були припинені ще на стадії їхнього відкриття Ленінським та Київським районними судами міста Харкова», - заявив С.МЕРЕЖКО.

«Якщо нанесені збитки державі і факт злочину доведено, то як можна припиняти карні справи?», - сказав Р.ТЕРТИШНИКОВ. – «А вони часто припиняються», - додав він.

Як стверджує С.МЕРЕЖКО, у місті «злочинно відводилися» земельні ділянки площею по 30 соток і більше, проте «деякі посадовці міської ради, відповідальні за харківську землю, робили здивовані обличчя і говорили, що нічогісінько не знають про незаконні виділення землі».

Офіцери міліції констатували, що через незрозумілі рішення деяких суддів, робота правоохоронних органів втрачає хоча б елементарний сенс. Однак є надія, висловив сподівання Р.ТЕРТИШНИКОВ, - на перегляд у Верховному суді України всіх сумнівних справ по місту Харкову».