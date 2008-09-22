Денисюк підключає до виплати зарплат прокуратуру

Харків. 22 вересня. УНІАН. Державна податкова адміністрації в Харківській області передає до прокуратури матеріали на боржників з виплати заробітної плати.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову обласної ДПА Святослава ДЕНИСЮКА.

За його даними, за результатами роботи за 8 місяців матеріали по 241 підприємству, які мають заборгованість з виплати зарплати, та інформація по 4562, на яких заробітна плата виплачувалася у розмірах, нижче законодавчо встановленого мінімального розміру, передані до органів прокуратури для вжиття відповідного прокурорського реагування.

За результатами перевірки виявлено 282 випадки виплати зарплати за рахунок тіньових коштів, 26 випадків ведення подвійної бухгалтерії, 140 випадків надання різного роду позик з метою ухилення від оподаткування, донараховано до бюджету 5 млн. грн.