У Харкові підвищаться тарифи на послуги ЖКГ

Харків. 29 вересня. УНІАН. Тарифи на комунальні послуги у Харкові будуть зростати поступово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на спільній прес-конференції з керівниками комунальних підприємств Харкова заявив міський голова Михайло ДОБКІН.

За його словами, через зростання цін на енергоносії, підвищаться основні комунальні тарифи для харків’ян. Фактичне зростання цін на комунальні послуги, повідомив М.ДОБКІН, уже почалося, однак, запевнив міський голова, компенсувати населенню різницю між старим та новим тарифом на тепло та гарячу воду до Нового року буде міській бюджет Харкова.

М.ДОБКІН заявив, що не бачить підстав підвищувати для населення вартість холодної води та водовідведення до 1 січня 2009 р. Квартплату, сказав мер, відтепер вираховуватимуть на кожен дім окремо, і вона поступово до січня зросте, за підрахунками спеціалістів, до 2,43 грн. за квадратний метр.

Ціна на газ для населення зростатиме поступово в три етапи: з 1 жовтня, з 1 листопада та з 1 грудня. В цілому, повідомив М.ДОБКІН, підвищення тарифу сягатиме 26-27%.

Тариф на опалення зросте з 1 жовтня на 18% порівняно з 1 вересням ц.р. і становитиме 5,16 грн. за квадратний метр.

На сьогодні рівень розрахунків населення за комунальні послуги, зазначив М.ДОБКІН, стабільний і становить 75%.