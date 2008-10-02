Призначена чергова експертиза «плівок Кернеса»

Харків. 2 жовтня. УНІАН. У справі депутата Московської райради Олега Медведєва, якого звинувачують в організації замаху на секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса, мера Михайла Добкіна та членів їніх сімей, призначена нова експертиза - комплексна фоноскопічна. Експерти повинні остаточно встановити достовірність аудіозапису, на якому якийсь чоловік (як затверджує Геннадій Кернес, це голос Олега Медведєва) обговорює з виконавцем деталі майбутнього вбивства керівників мерії, пише «Сьогодні».

Вивчати аудіозапис будуть експерти, які вже двічі робили по ній висновки, і двічі приходили до протилежних висновків, повідомив адвокат Медведєва Сергій Коробка. Вперше експерти дали висновок, що запис справжній. Трохи пізніше інша група дійшла висновку, що аудіозапис - єдиний доказ у справі Медведєва - «має ознаки монтажу». Тепер перша і друга групи працюватимуть разом і повинні дійти, нарешті, загального висновку.

«Я не раз уважно слухав цей запис. Багатьох фраз взагалі ніколи не говорив, природно, що вони з`явилися тільки після монтажу, - розповів Олег Медведєв. - Якщо підтвердиться, що запис змонтували, це означатиме, що кримінальну справу сфабрикували. І я напишу заяву на Кернеса. Я за себе не боюся, тільки за батьків побоююся - на них зараз намагаються тиснути».

Секретар міськради Геннадій Кернес заявив, що про нову експертизу нічого не знає, і давати коментарі відмовився. Зо два місяці тому скандальний аудіозапис чиновник пред`явив журналістам.