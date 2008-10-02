У Харкові розпочався опалювальний сезон
10:15, 02 жовтня 2008Харьків
0 0
Інформує прес-служба міськради
Харків. 2 жовтня. УНІАН. У Харкові розпочався опалювальний сезон.
Згідно з розпорядженням міського голови 1 жовтня у Харкові розпочато підключення опалення в пологових будинках, лікувальних установах, школах і дошкільних установах.
За словами директора КП «Харківські теплові мережі» Сергія АНДРЄЄВА, роботи проводяться в плановому режимі, повідомляє сайт міськради.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter