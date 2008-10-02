У Харкові розпочався опалювальний сезон

10:15, 02 жовтня 2008
Харьків
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Інформує прес-служба міськради

Харків. 2 жовтня. УНІАН. У Харкові розпочався опалювальний сезон.

Згідно з розпорядженням міського голови 1 жовтня у Харкові розпочато підключення опалення в пологових будинках, лікувальних установах, школах і дошкільних установах.

За словами директора КП «Харківські теплові мережі» Сергія АНДРЄЄВА, роботи проводяться в плановому режимі, повідомляє сайт міськради.

 

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