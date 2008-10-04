ФК Харків сьогодні зіграє з Динамо
Гра пройде у Сумах
Харків. 3 жовтня. УНІАН. Сьогодні ФК Харків проведе матч 10-го туру Чемпіонату України з футболу з київським Динамо.
Гра відбудеться у Сумах. Початок о 17.00.
Керівництво ФК Харків організовує поїзду до Сум уболівальників своєї команди. Автобус буде подано о 12.00 до станції метро «Історичний музей».
Після 9 ігор ФК Харків з 6 очками перебуває на передостанньому, 15-му місці в турнірній таблиці чемпіонату. Динамо – на 2-му (22 очки).
3 жовтня були зіграні два матчі 10-го туру:
Арсенал - Дніпро 0:1 (Денисов 51)
Металург Д - Іллічівець 2:0 (Ситник 2, Макрідіс 65)
Тепер у Металурга - 25 очок (у Динамо - 22, Металіста - 18), у Дніпра - 15, Арсенал і Іллічівець залишилися, відповідно, з 10 і 6 очками.
У суботу відбудуться також матчі: Зоря - Таврія, Карпати - Ворскла, Кривбас - ФК Львів, - а післязавтра Чорноморець - Шахтар, Металург З - Металіст.