Фельдман пропонує захистити виборчі права нацменшин

Харків. 13 жовтня. УНІАН. Народний депутат України (БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН розробив і вніс на розгляд Верховної ради України проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прес-служба народного депутата, законопроект має на меті забезпечити реалізацію права національних громадських об`єднань висувати своїх кандидатів у депутати на виборах.

За даними прес-служби, на території України проживають представники понад 130 національностей, народностей та етнічних співтовариств.

Важливим питанням є такий статус національних меншин, згідно з яким одночасно відбувалося б їх включення в громадянське суспільство і ототожнення з територією мешкання.

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р., «Національні громадські об`єднання мають право висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів державної влади згідно з Конституцією України, законами про вибори народних депутатів України та депутатів місцевих рад народних депутатів». Як зазначає О.ФЕЛЬДМАН, сьогодні вказане право національних громадських об`єднань не реалізоване в законодавстві України про вибори.

Метою законопроекту є реалізація встановленого Законом України «Про національні меншини в Україні» права національних громадських об`єднань висувати своїх кандидатів в депутати на виборах в представницькі органи місцевого самоврядування, зазначили у прес-службі.