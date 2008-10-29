Україна претендуватиме на проведення Чемпіонату світу з хокею

Харків. 29 жовтня. УНІАН. Україна претендуватиме на проведення у 2014 році Чемпіонату світу з хокею.

Про це сказав у вівторок у Києві на першому засіданні Організаційного комітету з підготовки до відзначення 100-річчя українського хокею з шайбою голова Оргкомітету, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі Мінсім’ї.

Зокрема, за словами Ю.ПАВЛЕНКА, сьогодні, за два роки до 100-річного ювілею вітчизняного хокею, цей вид спорту в Україні отримує нового розвитку.

«В Україні діє державна програма «Хокей України», в рамках якої в цьому році у Донецьку вже збудовано льодовий палац і до кінця року з’являться ще три в Харкові, Херсоні та Калуші Івано-Франківської області, – зазначив міністр, – завершено роботи з підготовки, погодження проектів, виділення землі для будівництва ще 12 льодових палаців, які ми плануємо ввести в експлуатацію до кінця 2009 року».

Ю.ПАВЛЕНКО висловив сподівання, що при збереженні сьогоднішньої динаміки розвитку хокею Україна зможе претендувати на право проведення чемпіонату світу з хокею у 2014 році.

«Хоча, звичайно, найбільша наша мрія, щоб українська національна збірна повернулась до еліти світового хокею, а також брала б участь у Олімпійських іграх», - наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.