Металіст вийшов на 2 місце

Харків. 3 листопада. УНІАН. У домашньому матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у одеського Чорноморця з рахуноком 2:0.

Обидва голи у ворота одеситів забив Марко Дєвіч.

Виграш дозволив Металісту обійти донецький Металург і з 27 очками посісти 2-е місце в таблиці Чемпіонату.

На першому залишається Динамо (Київ) – 34 очки, третє посідає Металург (Д) – 26.

Металург (Запоріжжя) та полтавська Ворскла набрали по 23 очки і ділять 4-е і 5-те місця. Дніпро на 6-му (20), Шахтар 19 очками – на 7-му місці.

Результати всіх матчів туру:

Дніпро – Кривбас 1:0 (Воробей 80)

Ворскла – Металург Д 1:0 (Янузі 90)

ФК Львів - Таврія 2:4 (Ващук 26, Гордієнко 40 - Ковпак 5, 15, Гоменюк 32, Артеменко 90+3).

Шахтар - Зоря 3:1 (Моренно 23, 80, Вілліан 68 - Джихані 2)

Металург З - Арсенал 2:1 (Годін 68, Силюк 90 - Олійник 4)

Іллічівець - ФК Харків 1:1 (Ліма 69 - Платон 7)

Динамо - Карпати 4:0 (Мілевський 19, Бангура 25, 51, Алієв 45 пен.)

Металіст - Чорноморець 2:0 (Девіч 27, 69)

1 Динамо 34

2 Металіст 27

3 Металлург Д 26

4 Ворскла 23

5 Металург З 23

6 Дніпро 20

7 Шахтар 19

8 Зоря 17

9 Кривбас 15

10 Чорноморець 14

11 Карпати 12

12 Іллічівець 11

13 Арсенал 11

14 Таврія 10

15 ФК Львів 9

16 ФК Харків 8