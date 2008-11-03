Металіст вийшов на 2 місце

00:03, 03 листопада 2008
Харьків
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ФК Харків – на останньому

Харків. 3 листопада. УНІАН. У домашньому матчі 13-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст виграв у одеського Чорноморця з рахуноком 2:0.

Обидва голи у ворота одеситів забив Марко Дєвіч.

Виграш дозволив Металісту обійти донецький Металург і з 27 очками посісти 2-е місце в таблиці Чемпіонату.

На першому залишається Динамо (Київ) – 34 очки, третє посідає Металург (Д) – 26.

Металург (Запоріжжя) та полтавська Ворскла набрали по 23 очки і ділять 4-е і 5-те місця. Дніпро на 6-му (20),  Шахтар 19 очками – на 7-му місці.

Результати всіх матчів туру:

Дніпро – Кривбас 1:0 (Воробей 80)

Ворскла – Металург Д 1:0 (Янузі 90)

ФК Львів - Таврія 2:4 (Ващук 26, Гордієнко 40 -  Ковпак 5, 15, Гоменюк 32, Артеменко 90+3). 

Шахтар - Зоря 3:1 (Моренно 23, 80, Вілліан 68 - Джихані 2)

Металург З - Арсенал 2:1 (Годін 68, Силюк 90 - Олійник 4)

Іллічівець - ФК Харків 1:1 (Ліма 69 - Платон 7)

Динамо - Карпати 4:0 (Мілевський 19, Бангура 25, 51, Алієв 45 пен.)

Металіст - Чорноморець 2:0 (Девіч 27, 69)

1  Динамо           34

2  Металіст        27

3  Металлург Д   26

4  Ворскла           23

5  Металург З      23

6  Дніпро             20

7  Шахтар            19

8   Зоря                17

9   Кривбас          15

10 Чорноморець 14

11 Карпати          12

12 Іллічівець        11

13 Арсенал          11

14 Таврія              10

15 ФК Львів         9

16 ФК Харків     8

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