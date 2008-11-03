Міліція пропонує здати зброю

Харків. 3 листопада. УНІАН. З 1 листопада 2008 року підрозділами Міністерства внутрішніх справ проводиться на всій території України місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті громадської безпеки МВС України, підкресливши, що незаконне зберігання зброї, боєприпасів, вибухівки - це злочин, за який законом передбачено кримінальну відповідальність.

В МВС запевнили, що громадяни, які добровільно звернуться до міліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, не притягатимуться до кримінальної відповідальності.

Крім того, оголошуючи акцію доброї волі, міліція сподівається, що власники незареєстрованої зброї у цей період скористаються нагодою уникнути будь-якої відповідальності за протизаконне зберігання смертоносних речей.

Також МВС просить врахувати, що пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями несмертельної дії, реєструються у випадках і в порядку, визначеним чинним законодавством України.

Як повідомлялося, аналогічний місячник здачі вогнепальної зброї проводився у березні цього року. Тоді громадяни добровільно здали до органів внутрішніх справ 4 тис. 944 одиниці зброї, а також 24 тис. 30 боєприпасів до зброї армійських зразків та 117 тис. 184 - до нарізної мисливської, майже 8 кг вибухових речовин, 121 детонатор, 453 снаряди, 60 - мін, 39 – гранат та 5 – запалів до гранат.