Карасьов ставить на парламент

Харків. 11 листопада. УНІАН. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що нинішній парламентський тиждень стане ключовим у вирішенні політичної кризи в Україні.

Таку думку В.КАРАСЬОВ висловив у понеділок на прес-конференції в УНІАН.

«Президент вимушений сьогодні займатися економічною кризою, але це не означає, що дострокові вибори до парламенту взагалі виключені з політичного порядку денного. Тема дострокових виборів до парламенту не закрита. Єдиний спосіб уникнути виборів – це створити якусь велику коаліцію або якусь іншу коаліцію в парламенті й тим самим розморозити політичну кризу та створити повноцінні умови для роботи парламенту», - сказав В.КАРАСЬОВ.

За його словами, зараз прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО робить нові зусилля для відновлення демократичної коаліції в парламенті із залученням фракції Блоку Литвина, щоб уряд одержав легітимність в умовах економічної кризи, що, у свою чергу, дозволило б Кабінету міністрів проводити свої закони через парламент.

«У цьому сенсі заважає якраз група КИРИЛЕНКА (Вячеслав КИРИЛЕНКО - керівник фракції «Наша Україна – Народна самооборона» – УНІАН), яка проти відновлення коаліції з БЮТ, тому його потрібно прибрати. Я так думаю, що цей тиждень буде в цьому відношенні ключовим, і стратегія, очевидно, буде такою – провести засідання НУ-НС або без КИРИЛЕНКА, проголосувати за його відставку й обрати нового лідера, а потім уже працювати з кожним окремим депутатом, щоб поіменно затвердити нову коаліцію. Схема складна, але над реалізацією цієї схеми зараз працюють», - вважає політолог.