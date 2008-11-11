Харків на 100% підключений до тепла

Харків. 11 листопада. УНІАН. За інформацією КП «Харківські теплові мережі», станом на 10.00 10 листопада тепло подавалося в 5 924 будинки Харкова (100%).

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Інформація по районах: Дзержинський – 873 будинки або 100%, Київський - 825 будинків (100%), Комінтернівський - 696 будинків (100%), Ленінський - 362 будинки або (100%), Московський – 1 097 будинків (100%), Жовтневий – 460 будинків (100%), Орджонікідзевський – 607 будинків (100%), Фрунзенський – 602 будинки (100%), Червонозаводський - 402 будинки (100%).

Всього до системи централізованого теплопостачання в місті підключено 5 929 будинків.