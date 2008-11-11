Експерти звалюють на уряд

Харків. 11 листопада. УНІАН. Експерти (84% опитаних) покладають на уряд найбільшу відповідальність за економічну кризу в Україні.

Такі дані експерт-опитування оприлюднила в понеділок на прес-конференції в УНІАН заступник директора Інституту глобальних стратегій Уляна КИРІЄНКО.

“Більшість експертів переконана, що відповідальність за економічну кризу несе Кабінет міністрів, оскільки важелі керування економікою зосереджені саме в цьому органі влади. Але країна була не готова до кризи. Бо уряд не зміг встановити захисні механізми”, - сказала У.КИРІЄНКО.

За її словами, 20% експертів вважають, що за економічну кризу найбільшу відповідальність має нести Президент України Віктор ЮЩЕНКО, 16 % - Верховна Рада та 12% - Національний банк України.

Водночас, як повідомила заступник директора Інституту глобальних стратегій, за політичну кризу в Україні, на думку експертів, найбільшу відповідальність мають нести Президент (56%) та Верховна Рада (52%).

“Серед політиків, які персонально несуть найбільшу відповідальність за кризу в політичній сфері, на думку більшості експертів, перше місце займає Віктор ЮЩЕНКО (60%), друге місце належить Юлії ТИМОШЕНКО із 44%. Ці дані свідчать про розподіл відповідальності за політичну кризу між двома конфліктуючими сторонами.

Відповідальність за економічну кризу переважна більшість експертів покладає на Ю.ТИМОШЕНКО – 72%”, - повідомила У.КИРІЄНКО.

За її словами, серед найбільш компетентних в економічній сфері експерти виділяють голову НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА та В.ЮЩЕНКА. “В.СТЕЛЬМАХ та В.ЮЩЕНКО отримали від експертів за 5-бальною шкалою оцінку “5”. Такий рівень економічної компетентності пояснюється їхнім досвідом роботи у фінансово-банківської сфері.

Достатньо компетентним, на думку експертів, є Арсеній ЯЦЕНЮК – оцінка “4”. Інші політики – Ю.ТИМОШЕНКО, Петро ПОРОШЕНКО, Віктор ПИНЗЕНИК та Віктор ЯНУКОВИЧ мають задовільний рівень економічної компетентності”, - додала експерт.

“Що стосується політичних інститутів, спроможних розробити план антикризових заходів, то, на думку експертів, в розробці антикризових заходів найпродуктивнішою буде зв’язка “Президент, уряд, парламент та Нацбанк”, що свідчить про необхідність політичної консолідації в умовах кризи”, - повідомила У.КИРІЄНКО.

Інститут глобальних стратегій проводив соціологічне дослідження “Політичні інститути і політики в умовах економічної кризи: відповідальність, компетентність, лідерство” з 30 жовтня по 7 листопада 2008 року серед 25 експертів з різних регіонів України.