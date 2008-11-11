Неплатників каратимуть холодом

Харків. 11 листопада. УНІАН. Злісних неплатників відключатимуть від опалення.

Про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на директора КП «Харківські теплові мережі» Сергія АНДРЄЄВА.

За його словами, 7100 боржникам розіслані попередження про заборгованість, за якими, у випадку, якщо борг погашений не буде, зроблять попередження про відключення. Потім квартиру боржника або відключать, якщо така технічна можливість є, або відріжуть від стояка, що проходить по під`їзду – у цьому випадку після погашення заборгованості для підключення доведеться сплатити також послуги аварійної бригади. Всі перераховані заходи ХТМ застосують до фізичних осіб тільки в тому випадку, якщо у тих є тримісячна затримка по оплаті за опалення і гарячу воду.

Борг споживачів перед ХТМ, за інформацією С.АНДРЄЄВА, становить близько 60 млн. грн. З них 15 млн. припадає на частку великих боржників, тобто тих, чия сума боргу становить від 3 до 11 тис. грн.